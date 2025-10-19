Ufficiale Milan-Fiorentina, le formazioni: Allegri e Pioli recuperano Saelemaekers e Kean

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Fiorentina, posticipo della settima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri deve far fronte a tantissime assenze, visto che mancheranno Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku e Loftus Cheek, che va direttamente in tribuna. Il tecnico rossonero non cambia però sistema di gioco e conferma il 3-5-1-1 riproponendo il solito terzetto difensivo davanti a Maignan, ma cambiando inevitabilmente qualcosa a centrocampo. Insieme all'intoccabile Modric e a Fofana ci sarà Ricci, con Athekame e Bartesaghi sulle fasce. Davanti panchina per Gimenez e grande chance per Leao, supportato da Saelemaekers.

Risponde Stefano Pioli con un modulo a specchio, che prevede Pongracic, Pablo Mari e Ranieri davanti a De Gea e un centrocampo formato da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli, ai cui lati agiranno Dodo e Gosens. Sorpresa sulla trequarti, dove Gudmundsson viene lasciato in panchina a discapito di Fazzini. Kean recupera e sarà titolare al centro dell'attacco.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.