Ufficiale Nuovo Stadio Inter-Milan, che spettacolo: curve inclinate di 37º, tutti i dettagli

Milan e Inter presentano il Generali Stadium: 71.500 posti, lavori dal 2028 e prima partita prevista nel 2031/32.

Milan e Inter hanno presentato ufficialmente il Generali Stadium, il nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro e diventerà la futura casa delle due società milanesi. Il progetto, sviluppato dagli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, prevede uno stadio da circa 71.500 posti, progettato per conservare l'atmosfera dello storico Meazza e offrire un'esperienza moderna ai tifosi. L'iniziativa nasce dalla visione condivisa dei due club e delle rispettive proprietà, RedBird Capital Partners e Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle società e contribuire alla trasformazione urbana di Milano. Il nuovo impianto porterà il nome di Generali grazie a uno dei maggiori accordi di naming rights nel panorama sportivo internazionale. Il gruppo assicurativo diventerà anche Official Insurance Partner di entrambe le società. Dal punto di vista architettonico, il progetto si distinguerà per una struttura a X in cemento ispirata alla tradizione ingegneristica italiana e al Duomo di Milano, ingressi a forma di diamante e una copertura a doppia curvatura dotata di soluzioni fotovoltaiche e tecnologie per l'ottimizzazione acustica. Gli spalti saranno distribuiti su due grandi anelli a 360 gradi, mentre le curve, inclinate fino a 37 gradi, saranno progettate per avvicinare il pubblico al terreno di gioco e amplificare l'atmosfera durante le partite.

Nuovo stadio Milan-Inter, lavori dal 2028 e inaugurazione nel 2031/32: il progetto da 281mila metri quadrati

Il Generali Stadium sarà il cuore di un ambizioso intervento di rigenerazione urbana che interesserà complessivamente 281.000 metri quadrati nell'area di San Siro. Oltre all'impianto sportivo, il progetto prevede nuovi spazi pubblici, aree verdi, zone commerciali e luoghi dedicati al tempo libero, alla cultura e all'intrattenimento, con l'obiettivo di creare un quartiere frequentabile durante tutto l'anno e non soltanto nei giorni delle partite. Grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità ambientale, attraverso sistemi di ventilazione naturale, produzione di energia fotovoltaica e soluzioni destinate a migliorare l'efficienza energetica. La presentazione rappresenta un ulteriore passo avanti dopo l'accordo raggiunto nel 2025 tra Milan, Inter e Comune di Milano per la trasformazione dell'area. Secondo il cronoprogramma illustrato dai club, i lavori dovrebbero iniziare nel 2028, mentre la prima partita è prevista nella stagione sportiva 2031/32, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni. Il nuovo stadio sarà dunque una struttura condivisa dalle due società, concepita per coniugare l'eredità calcistica di San Siro con le esigenze economiche, sportive e infrastrutturali del futuro.