Milan, Leao non è ancora pronto per giocare: Allegri ha dubbi per Bologna
(ANSA) - MILANO, 10 SET - Rafael Leao, a quattro giorni dalla sfida contro il Bologna, ancora non ha recuperato pienamente dal problema al polpaccio. L'attaccante del Milan sta completando la fase finale del recupero. La situazione è in miglioramento e non ci sono complicanze. Secondo quanto si apprende, la decisione sulla presenza o meno nella partita contro il Bologna verrà presa nei prossimi giorni ma ovviamente senza prendere rischi e garantire un pieno recupero. Leao si è infortunato nella partita di Coppa Italia del 17 agosto scorso.
Il portoghese ha segnato e dopo pochi minuti è stato costretto al cambio. Ha saltato le partite contro Cremonese e Lecce e durante la sosta ha continuato ad allenarsi a Milanello per provare a recuperare. I prossimi giorni saranno decisivi ma restano i dubbi, perché manca ormai poco alla terza giornata di campionato. (ANSA).
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro