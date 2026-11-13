Il Milan rischia di perdere già Cisse: rinnovo in stallo e arriva una big di Premier

Otto gol stagionali e una media realizzativa impressionante per Alphadjo Cisse. Il Milan pensa al rinnovo, ma dalla Premier League cresce l'interesse.

Il Milan si gode l'esplosione di Alphadjo Cisse, protagonista di un avvio di stagione da otto gol, uno ogni 83 minuti giocati. Numeri che hanno convinto la dirigenza rossonera a presentare una proposta di rinnovo all'attaccante, acquistato dall'Hellas Verona lo scorso inverno per 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il giovane talento percepisce attualmente circa 800mila euro a stagione, mentre il club sarebbe disposto a raddoppiargli l'ingaggio per blindarlo. La trattativa, però, non ha ancora portato a un accordo.

Milan, rinnovo Cisse in stand-by: Arsenal e Brighton interessate

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il rinnovo di Cisse non sarebbe scontato nell'immediato. La lunga durata del contratto permette al Milan di attendere, anche perché un'eventuale prosecuzione del suo rendimento potrebbe modificare le richieste economiche. Intanto dalla Premier League arrivano segnali concreti di interesse. In particolare, Arsenal e Brighton avrebbero messo gli occhi sull'attaccante, apprezzato per la capacità di giocare da prima punta, seconda punta ed esterno offensivo. La sua valutazione si aggirerebbe già tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra che non spaventerebbe i club inglesi.