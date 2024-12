Milan-Sassuolo, che flop in tv: è uno dei 10 ottavi di Coppa Italia meno visti di sempre

Analizzando i dati storici Milan-Sassuolo si colloca tra gli ottavi meno seguiti della Coppa Italia

La gara di Coppa Italia di ieri sera, valida per i quarti di finale, fra Milan e Sassuolo – terminata con un netto 6-1 per i rossoneri – ha fatto registrare uno dei peggiori ascolti televisivi degli ultimi dieci anni come riferisce Calcio&Finanza. La sfida, trasmessa in chiaro su Italia 1, ha infatti fatto registrare l’8,9% di share che equivale a poco più di un milione e ottocentomila spettatori con una prima frazione che ha superato i due milioni di spettatori per poi crollare a 1,5 milioni nel secondo tempo con la partita ormai virtualmente chiusa visto il 4-0 del Milan all’intervallo.

Analizzando i dati storici Milan-Sassuolo si colloca tra gli ottavi meno seguiti della Coppa Italia. La partita infatti si piazza al quinto posto davanti a Roma-Virtus Entella del 2018/19, Lazio-Parma del 2020/21, Fiorentina-Parma del 2023/24, Torino-Genoa del 2019/20 e Lazio-Cittadella del 2017/18 che detiene il record negativo di spettatori con 1,24 milioni di euro e solo il 4.7 % di share.