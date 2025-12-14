Milan-Sassuolo, le formazioni: Loftus-Cheek titolare, scelto il sostituto di Leao
La domenica di Serie A inizia con Milan-Sassuolo, in programma a San Siro alle 12.30. I rossoneri proveranno a vincere per portarsi momentaneamente da soli al comando (in attesa di vedere cosa farà il Napoli a Udine), ma non dovranno assolutamente sottovalutare gli emiliani che in passato si sono rivelati spesso un avversario ostico.
Allegri concede una nuova chance a Nkunku, impiegato dal primo minuto in avanti insieme a Pulisic. A centrocampo, invece, ecco Loftus-Cheek insieme ai titolarissimi Modric e Rabiot. Dall'altra parte, solito 4-3-3 di Grosso con l'attaccante scuola Inter Pinamonti al centro del tridente completato da Volpato e Fadera. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Athekame, Odogu, Jashari. All. Allegri
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini. All. Grosso
