Foto Serie A, la classifica dopo la 28ª: il Napoli resta a +5 sul quarto posto, Milan a -4

Con il posticipo del lunedì, si chiuda la 28ª giornata di Serie A. Il Napoli vince e sale a 56 punti tenendo a distanza, a +5, Como e Roma, mentre la Juve è indietro di 6 lunghezze. Il Milan invece non sbaglia e resta al secondo posto, a quota 60 punti: riaperta la corsa Scudetto con l'Inter. Per quanto riguarda la lotta salvezza, scivola sempre più in basso la Cremonese, ora dietro a Fiorentina e Lecce.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 28ª giornata:

1 - Inter 67 punti, 28 partite giocate

2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate

3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate

4 - Como 51 punti, 28 partite giocate

5 - Roma 51 punti, 28 partite giocate

6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate

7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate

8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate

9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate

10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate

11 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate

12 - Parma 34 punti, 28 partite giocate

13 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate

14 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate

15 - Torino 30 punti, 28 partite giocate

16 - Lecce 27 punti, 28 partite giocate

17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate

18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate

20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate