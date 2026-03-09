Serie A, la classifica dopo la 28ª: il Napoli resta a +5 sul quarto posto, Milan a -4
Con il posticipo del lunedì, si chiuda la 28ª giornata di Serie A. Il Napoli vince e sale a 56 punti tenendo a distanza, a +5, Como e Roma, mentre la Juve è indietro di 6 lunghezze. Il Milan invece non sbaglia e resta al secondo posto, a quota 60 punti: riaperta la corsa Scudetto con l'Inter. Per quanto riguarda la lotta salvezza, scivola sempre più in basso la Cremonese, ora dietro a Fiorentina e Lecce.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 28ª giornata:
1 - Inter 67 punti, 28 partite giocate
2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate
3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate
4 - Como 51 punti, 28 partite giocate
5 - Roma 51 punti, 28 partite giocate
6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate
7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate
10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate
11 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate
12 - Parma 34 punti, 28 partite giocate
13 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate
14 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate
15 - Torino 30 punti, 28 partite giocate
16 - Lecce 27 punti, 28 partite giocate
17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate
18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate
20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate
