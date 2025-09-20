Ufficiale Milan-Udinese, le formazioni: fuori Zanoli, Allegri conferma la coppia Gimenez-Pulisic

vedi letture

Questa sera alle 20:45 il Milan torna in campo per la quarta giornata di Serie A, ospitando l’Udinese guidata da Kosta Runjaic. I friulani si affidano alla coppia difensiva formata da Kristensen e Solet, con Bertola inizialmente in panchina. Ancora indisponibili Goglichidze, Zanoli e Zaniolo. In avanti spazio a Davis al fianco di Iker Bravo, mentre a centrocampo resta inamovibile Atta.

Squalificato Massimiliano Allegri, sarà il suo staff a guidare i rossoneri, che scendono in campo con il consueto 3-5-2, seppur con alcune novità. Out Loftus-Cheek e Nkunku, mentre viene confermato Gimenez, affiancato da Pulisic nel tandem offensivo. In difesa ancora assente De Winter: linea a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Tra i pali c’è Terracciano, che sostituisce l’infortunato Maignan.

Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All.: Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All.: Landucci.