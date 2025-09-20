Il Bologna ribalta il Genoa tra le proteste: decisivo Orsolini al 99’ su rigore

Succede tutto nella ripresa al Dall’Ara, dove il Bologna ribalta il Genoa e conquista la sua seconda vittoria in campionato. Finisce 2-1 per i rossoblù di Italiano, grazie a un rigore trasformato da Orsolini in pieno recupero. Finale amaro per Vieira, espulso per proteste dopo il penalty assegnato via VAR per un tocco di mano di Carboni. Primo tempo equilibrato e senza reti, con una grande parata di Skorupski su Martin a salvare il Bologna.

La ripresa si apre su ritmi bassi, ma il match si accende con il gol di Ellertsson, che approfitta di una disattenzione difensiva e batte Skorupski per il vantaggio ospite. Reazione immediata del Bologna: prima Castro sfiora il pari, poi trova il gol dell’1-1 con un preciso destro su assist di Cambiaghi. Nel recupero l’episodio decisivo: tocco di mano in area di Carboni, Collu dopo revisione al VAR assegna il rigore. Orsolini al 99’ è glaciale dal dischetto e regala al Bologna tre punti pesantissimi.