Ufficiale Verona-Juventus, annunciate le formazioni: le scelte di Zanetti e Tudor

vedi letture

Alle 18:00 inizia il secondo anticipo del sabato di Serie A con Hellas Verona-Juventus al Bentegodi. L’Hellas si affida ancora alla coppia d’attacco Giovane-Orban. A centrocampo, Akpa-Akpro vince il ballottaggio con Al Musrati e sostituirà l’infortunato Gagliardini. Completano la mediana Serdar e Bernede, con Belghali e Bradaric sulle corsie laterali. In difesa confermato il terzetto Unai Nunez–Nelsson–Frese a protezione di Montipò.

Nella Juventus, Tudor conferma Vlahovic al centro dell’attacco, supportato da Yildiz e Conceição. In mezzo al campo ci saranno Locatelli e Thuram, con Joao Mario a destra e Cambiaso a sinistra. Turno di riposo per Bremer in difesa: al suo posto spazio a Kalulu, Gatti e Kelly davanti a Di Gregorio.

Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal

Allenatore: Igor Tudor