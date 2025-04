Monza, Akpa-Akpro si rammarica: "Volevamo vincere e meritavamo almeno il pari!"

Il Napoli soffre tantissimo all'U-Power Stadium contro il Monza ma riesce a spuntarla grazie alla rete del solito Scott McTominay al 72esimo, finisce dunque 0-1. La squadra di Antonio Conte aggancia l'Inter in vetta alla classifica a quota 71 punti, in attesa della gara dei nerazzurri di domani contro il Bologna.

Nel post gara, il centrocampista della formazione brianzola, Jean-Daniel Akpa Akpro, ha rilasciato queste brevi dichiarazioni in conferenza stampa: "Volevamo vincere anche contro il Napoli, peccato invece aver perso questa gara in cui avremmo meritato almeno un punto. La prestazione c'è stata ma purtroppo non è bastato".