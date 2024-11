Ufficiale Monza-Milan, le formazioni: Fonseca tiene Leao ancora in panchina

Sono note le formazioni ufficiali del match tra Monza e Milan, valido per l'undicesima giornata di Serie A. La notizia principale è la terza esclusione di Leao, in casa Milan, con Okafor che gioca al suo posto. Pulisic torna titolare, si rivedono dopo la squalifica anche Theo e Reijnders. In difesa Pavlovic viene preferito a Tomori. Nel Monza c'è Maldini sulla trequarti insieme a Mota Carvalho, alle spalle di Djuric. Ecco le scelte dei due allenatori.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria.

Allenatore: Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda.

Allenatore: Paulo Fonseca