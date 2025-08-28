Musah, saluti al Milan: sta per trasferirsi all'Atalanta, da capire la formula

Yunus Musah al bivio. Milan e Atalanta si sono parlate anche ieri e l’idea dell’Atalanta è chiara: prendere Musah per dare una soluzione in più a Juric in mezzo al campo. Da capire, nell’ordine, se sarà un'operazione a titolo definitivo oppure un prestito con diritto di riscatto e se il Milan lo sostituirà subito con un’alternativa. Musah nei suoi anni rossoneri ha pagato soprattutto i mesi con Conceiçao. Difficili.

Sergio Conceiçao lo ha sostituito due volte nel primo tempo e il feeling con San Siro è peggiorato in fretta. Musah ne ha risentito. Il giocatore a inizio mercato era stato accostato anche al Napoli ma alla fine il club azzurro per il centrocampo ha fatto altre scelte.