Ufficiale Napoli-Cremonese, divieto vendita biglietti ai residenti nella provincia di Cremona

vedi letture

La decisione rientra nelle misure preventive adottate per garantire l’ordine pubblico durante eventi sportivi considerati a rischio.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto specifiche misure di sicurezza in vista della partita tra Napoli e Cremonese, valida per il campionato di Serie A 2025/2026. L’incontro, in programma venerdì 24 aprile 2026 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, sarà soggetto al divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cremona. La decisione rientra nelle misure preventive adottate per garantire l’ordine pubblico durante eventi sportivi considerati a rischio.

Misure di sicurezza e motivazioni

Il provvedimento è stato preso sulla base delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, espresse nella riunione del 15 aprile, e su proposta della Questura di Napoli. Le autorità hanno evidenziato possibili criticità legate alla sicurezza e all’ordine pubblico, ritenendo necessario limitare la presenza di tifosi ospiti. Si tratta di una misura cautelativa già adottata in passato in situazioni analoghe, con l’obiettivo di prevenire tensioni e garantire il regolare svolgimento della partita.