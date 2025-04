Napoli su Ndoye: spunta già il nome del suo erede a Bologna

Il Napoli pensa ancora a Ndoye per l'estate. Lo svizzero piaceva a gennaio e il club azzurro potrebbe tornare alla carica in vista della prossima estate. Il Bologna, però, non vuiole farsi trovare impreparato. Per questo già riflette sull'eventuale sostituto.

Un colpo 'alla Sartori', un giocatore giovane e non troppo conosciuto ma pronto a spiccare il volo. Si tratta di Eguinaldo, sfuggente centrocampista offensivo brasiliano classe 2004 che gioca nello Shakhtar Donetsk, in Ucraina. Tra l'altro Eguinaldo ha giocato da titolare la partita inaugurale del maxi girone di Champions League proprio contro il Bologna, conquistando pure il calcio di rigore poi parato da Skorupski a Sudakov. Lo riferisce il portale specializzato sui rossoblù TuttoBolognaWeb.