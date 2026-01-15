Ndoye torna in Serie A? L’Inter lo ha chiesto al Nottingham nell’affare Frattesi

Davide Frattesi non ha un futuro garantito nell'Inter ed è al centro di molte voci di mercato in questa sessione di gennaio. Una delle piste plausibili per il centrocampista classe '99 porta alla Premier League e in particolare al Nottingham Forest, che sta insistendo. E che avrebbe in rosa un calciatore sul quale l'Inter ha messo gli occhi già da tempo, da prima che si trasferisse in Inghilterra.

Si tratta di Dan Ndoye, riferisce Tmw. Pagato 42 milioni di euro in estate. Visto l'interesse del Nottingham Forest su Frattesi, potrebbe riaccendersi la pista di mercato Ndoye per l'Inter. I nerazzurri hanno infatti chiesto alla società di Premier League di inserire nell'operazione l'esterno svizzero. Un primo contatto è andato a vuoto, ma il fronte rimane aperto. Su Ndoye l'estate scorsa, quella in cui è poi approdato in Premier League, c'era in forte pressing anche il Napoli, che poi però si è visto beffato dagli inglesi dopo un lungo inseguimento.