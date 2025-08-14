Ultim'ora
Niente Lookman e l'Inter avanza sul colpo a sorpresa! Sky: maxi-offerta per Konè
L'Inter sta pensando seriamente di chiudere l'acquisto di Manu Kone dalla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la proposta che i nerazzurri vorrebbero presentare ai giallorossi è da 40 milioni di euro più bonus: a seconda della formula finale l'offerta può variare da 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus, oppure 42 più 3.
Più o meno è quanto Marotta e Ausilio avevano messo sul piatto per Ademola Lookman, che però non sembra un affare che possa sbloccarsi. Nonostante la forzatura da parte del nigeriano, l'Atalanta si è mostrata irremovibile e non ha ancora fatto il prezzo dell'attaccante. La società dei Friedkin non ha ancora dato il via libera, ma ha bisogno di finanziare il mercato con una cessione.
