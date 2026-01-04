Non solo Castellanos, Lazio a un passo dalla cessione di Guendouzi: ecco quanto incassa
La Lazio apre il mercato di gennaio con una strategia chiara: fare cassa prima di ricostruire. Dopo l’ormai imminente cessione di Taty Castellanos al West Ham per circa 30 milioni, è vicino anche l’addio di Matteo Guendouzi al Fenerbahce: operazione da 27 milioni complessivi.
Un’uscita pesante che garantirà una maxi plusvalenza a Claudio Lotito. Con quasi 60 milioni incassati, il tecnico Maurizio Sarri attende rinforzi, soprattutto a centrocampo, dove restano caldi i nomi di Lazar Samardzic e Ruben Loftus-Cheek. Lo riporta Sportmediaset.
