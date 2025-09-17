Ok alla vendita di San Siro, pres. Milan: "Faremo lo stadio più bello d'Europa"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky la notizia di giornata, relativa all’approvazione in giunta comunale a Milano della delibera sulla cessione dello stadio San Siro al club rossonero e all’Inter: “Non ho ancora letto la delibera, ho visto che sono tante pagine. Certo, è una buona notizia, un passo in avanti rispetto a un percorso che ho iniziato tanti anni fa. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento”.

Ci può anticipare qualcosa?

“Noi abbiamo un obiettivo, e lo faremo. Faremo a Milano lo stadio più bello d’Europa, perché Milano lo merita. Siamo impegnati su quest’opera così importante, faremo un grande stadio di cui saremo fieri tutti noi milanesi”.

Dopo l’ok in giunta, il prossimo passo avverrà in consiglio comunale ed è atteso tra 25 e 29 settembre. Sarà quella la risposta chiave, data la divisione politica registrata in seno alla maggioranza che appoggia il sindaco Beppe Sala negli ultimi giorni sull’argomento.