Okafor, il Milan pronto all'affarone: 20 mln dal Leeds
Oggi alle 12:00
di Arturo Minervini

Il Leeds è pronto a chiudere per ilo svizzero Noah Okafor. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano Moretto, il club inglese ha messo sul tavolo un’offerta da circa 20 milioni di euro al Milan per il trasferimento a titolo definitivo, proponendo all’attaccante svizzero un contratto quadriennale con opzione.

L’operazione, ora, è in fase di attesa: manca soltanto il via libera del giocatore, che apre alla possibilità di trasferirsi in Championship. I contatti tra le parti proseguiranno nel corso della giornata, con l’allenatore del Leeds, Daniel Farke, che spinge per accelerare i tempi e chiudere la trattativa per avere l'ex Napoli.