Palo Mina, ko Djuric e gol annullato a Bonny: Cagliari-Parma non si sblocca al 45'

Nessun gol tra Cagliari e Parma, nel primo tempo della gara in corso di svolgimento all’Unipol Domus. I padroni di casa recriminano per il palo colpito da Yerry Mina, mentre sul fronte opposto Pecchia si preoccupa per l’infortunio occorso a Djuric.

Il primo squillo di serata è ducale: Bernabé cerca la porta da punizione, palla di poco a lato. Dal 22’ doppia occasione per i padroni di casa: prima Suzuki neutralizza la conclusione da distanza ravvicinata di Felici, poi Mina centra il palo con un colpo di testa propiziato da un’uscita sventurata dello stesso estremo difensore. Alla mezz’ora la gara perde un protagonista: Djuric subisce le conseguenze di un contrasto con Felici, dentro Bonny. Il centravanti francese trova quasi subito la rete a conclusione di una ripartenza, ma Di Bello non convalida per palese fuorigioco di Camara in corso di azione. È l’ultimo vero acuto della prima frazione di gioco.