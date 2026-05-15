Panchina Atalanta, spunta un nome a sorpresa: oltre a Sarri c'è un altro candidato

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Il nome di Sarri viene accostato non soltanto all’Atalanta, ma anche al Napoli se non dovesse restare Antonio Conte.

L’Atalanta sta iniziando a valutare diversi profili per la panchina della prossima stagione e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sarebbe Maurizio Sarri e non solo. Maurizio Sarri continua a essere uno degli allenatori più apprezzati sul mercato italiano e il suo nome viene accostato non soltanto all’Atalanta, ma anche al Napoli se non dovesse restare Antonio Conte.

L'altro nome nel mirino dell' Atalanta è Stefano Pioli, profilo gradito per esperienza internazionale e capacità di gestione del gruppo. Al momento non ci sono decisioni definitive, ma l’Atalanta starebbe portando avanti le proprie valutazioni per farsi trovare pronta in vista della prossima stagione. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.