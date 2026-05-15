Milan, Cardinale ha deciso: via Tare! Moretto: "Non sarà l'unico cambiamento"

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Al momento mancano soltanto la ratifica definitiva e l’annuncio ufficiale, ma la decisione sarebbe ormai stata presa internamente dalla proprietà americana.

Il Milan si prepara a vivere una nuova fase di cambiamenti a livello dirigenziale. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, Gerry Cardinale avrebbe deciso di interrompere il rapporto con Igli Tare, che non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo del club rossonero. Al momento mancano soltanto la ratifica definitiva e l’annuncio ufficiale, ma la decisione sarebbe ormai stata presa internamente dalla proprietà americana.

Il Milan valuta una rivoluzione societaria

Nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha spiegato che l’addio di Tare potrebbe rappresentare soltanto il primo tassello di un cambiamento più ampio all’interno della società rossonera. Secondo il giornalista, il Milan starebbe infatti valutando ulteriori modifiche nella propria struttura organizzativa, indipendentemente dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Una situazione che lascia intuire la volontà del club di avviare una profonda riorganizzazione tecnica e dirigenziale in vista delle prossime stagioni.