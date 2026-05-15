Giuntoli porterà Sarri a Bergamo? L'indiscrezione sul futuro del tecnico della Lazio

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In questo contesto, un ruolo centrale sarebbe ricoperto da Cristiano Giuntoli, destinato a diventare direttore sportivo dell’Atalanta

Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio e recentemente accostato anche al Napoli, torna al centro delle indiscrezioni di mercato secondo quanto riportato da Tuttosport, che analizza i possibili scenari legati al suo futuro in panchina. In particolare, l’Atalanta avrebbe inserito Sarri in cima alla lista dei desideri per la guida tecnica del prossimo progetto, in vista di un possibile avvicendamento con Raffaele Palladino, il cui futuro sarebbe in bilico nonostante un contratto valido fino al 2027 e la possibilità concreta di una mancata conferma.

In questo contesto, un ruolo centrale sarebbe ricoperto da Cristiano Giuntoli, destinato a diventare direttore sportivo dell’Atalanta, con cui Sarri ha già condiviso un’esperienza significativa e molto positiva ai tempi del Napoli tra il 2015 e il 2018. Proprio quella collaborazione, caratterizzata da ottimi risultati e da una forte sintonia professionale, rappresenta oggi un elemento che potrebbe favorire un eventuale ritorno di Sarri in un contesto già conosciuto. Il suo futuro resta quindi aperto a diversi scenari, con l’Atalanta sempre più attenta alle evoluzioni della situazione e pronta a inserirsi nelle dinamiche del valzer delle panchine di Serie A.