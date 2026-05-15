Ufficiale La Juventus mette un altro mattone per le strutture: acquistato l'immobile del J-Hotel

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La Juventus ha completato in data odierna l’operazione di acquisizione dell'immobile che ospita il J|Hotel, già annunciata nel mese di marzo. Si tratta di un affare da 23 milioni di euro, chiuso con il Fondo J Village, finora proprietario dell’albergo e di cui la stessa Juventus detiene il 41% delle quote societarie.

Di seguito il comunicato stampa: “Torino, 15 maggio 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società” o il “Gruppo”) comunica che in data odierna è stato sottoscritto con REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) l’atto definitivo di compravendita avente ad oggetto l’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il J|hotel, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni. L’operazione è stata completata nei tempi e alle condizioni di cui al comunicato emesso in data 20 marzo 2026. L’acquisizione è stata finanziata - per circa il 75% - mediante una nuova linea di credito bancaria a medio-lungo termine, specificatamente dedicata, concessa da Deutsche Bank a condizioni ritenute dalla Società convenienti nell’attuale contesto di mercato, a conferma dello standing creditizio del Gruppo e della capacità di accesso a fonti di finanziamento a condizioni competitive”.