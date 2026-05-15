Caos nel Milan, il proprietario attacca la dirigenza: "Io i soldi li ho messi, ma li hanno spesi male"

Caos nel Milan, il proprietario attacca la dirigenza: "Io i soldi li ho messi, ma li hanno spesi male"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

Gerry Cardinale ci mette la faccia. Con un Milan in caduta libera, che ora rischia addirittura di restare fuori dalla Champions, il proprietario del club prova a riportare l'ordine parlando a La Gazzetta dello Sport. “Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato”, ha messo Cardinale, che ha poi aggiunto: "Ora siamo concentrati nel vincere le ultime due partite. Ma, devo dire, agiamo dentro un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità. Francamente sono un po’ deluso". Una delusione che nasce, dice Cardinale, soprattutto da chi lo accusa di pensare solo al denaro e non al successo della squadra: "E' assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. Questa idea che io farei una cosa senza l’obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità è ridicola. Io non alleno, non segno gol, non difendo, la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente. Questo è il mio lavoro, e sono piuttosto bravo a farlo".

Cardinale al veleno contro la dirigenza

In conclusione, Cardinale traccia gli obiettivi del breve periodo e su eventuali cambi in società è netto: "Non sono contento, come non lo sono allegri e la squadra. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo. Cambiamenti in dirigenza? tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro"