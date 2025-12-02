Parma, antenne dritte a gennaio: da Insigne ad un ex obiettivo del Napoli

Il Parma osserva con attenzione le possibili occasioni di gennaio, dopo essere già intervenuto sul mercato degli svincolati per rimpiazzare l’infortunato Suzuki con l’arrivo di Guaita. Le prossime settimane saranno decisive per valutare condizioni e rendimento del nuovo portiere: qualora non offrisse garanzie sufficienti, non è escluso un nuovo investimento nel ruolo. In questo senso, i ducali seguono con interesse Christos Mandas della Lazio, finora ai margini e desideroso di trovare maggiore continuità.

Il club emiliano guarda anche ai rinforzi dal centrocampo in su: Fabio Miretti resta un profilo accostato anche al Napoli in estate e molto gradito ai ducali, mentre il nome di Lorenzo Insigne potrebbe tornare d’attualità nel caso in cui la Lazio dovesse restare bloccata sul mercato anche a gennaio. Sul fronte uscite, molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno sulla scrivania di Cherubini. Il giocatore più richiesto è senza dubbio Adrián Bernabé, già vicino alla cessione in estate e ancora nel mirino di diversi club. Più complessa, invece, l’idea di privarsi di Pellegrino durante la stagione nonostante l’apprezzamento di società importanti come il Milan. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.