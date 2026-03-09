Ufficiale

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: novità in porta per Sarri, Grosso lancia Nzola

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Serie A
di Davide Baratto
Sarri schiera Motta all'esordio, Grosso lancia Nzola per sostituire Pinamonti: le formazioni di Lazio-Sassuolo, posticipo della 28ª giornata di Serie A

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Sassuolo, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Nei biancocelesti, novità in porta: Maurizio Sarri schiera Motta all'esordio da titolare, dato il forfait di Provedel; in attacco, confermato Maldini da falso 9. Sponda neroverde, Fabio Grosso lancia Nzola come centravanti per sostituire lo squalificato Pinamonti.

Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Lauriente. Allenatore: Fabio Grosso.