Ufficiale
Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: novità in porta per Sarri, Grosso lancia Nzola
TuttoNapoli.net
Sarri schiera Motta all'esordio, Grosso lancia Nzola per sostituire Pinamonti: le formazioni di Lazio-Sassuolo, posticipo della 28ª giornata di Serie A
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Sassuolo, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Nei biancocelesti, novità in porta: Maurizio Sarri schiera Motta all'esordio da titolare, dato il forfait di Provedel; in attacco, confermato Maldini da falso 9. Sponda neroverde, Fabio Grosso lancia Nzola come centravanti per sostituire lo squalificato Pinamonti.
Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Lauriente. Allenatore: Fabio Grosso.
Pubblicità
Serie A
Copertina TuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com