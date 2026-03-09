Sarri, dal San Paolo strapieno all'Olimpico flop: appena 2mila biglietti per il Sassuolo

Dal San Paolo strapieno, con cori per lui, all'Olimpico deserto in segno di protesta. Non è stata una stagione facile per la Lazio e il suo allenatore, Maurizio Sarri. E la conferma arriva dalla prossima partita e dai dati choc della prevendita, come sottolinea il Cds.

Stasera non sarà deserto solo l’Olimpico, saranno deserti anche i dintorni. I tifosi non si raduneranno a Ponte Milvio. Niente presenza e niente eco dei cori. In prevendita sono stati piazzati 2.000 biglietti, è il record negativo delle quattro partite di protesta.