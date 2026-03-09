Lazio, Sarri attacca il club: "Ero completamente contrario a cedere Mandas"

vedi letture

Sarri attacca la Lazio sul mercato dei portieri: era contrario alla cessione di Mandas e ora fa i conti con l'assenza di Provedel. Gioca il giovane Motta

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match contro il Sassuolo: "Abbiamo dei numeri talmente diversi tra la domenica e il mercoledi che non sono spiegabili scientificamente, la differenza sta tutta nell'atteggiamento mentale, dobbiamo averlo sempre di grande motivazione, spero di vedere la versione di mercoledì". Poi, il tecnico ha attaccato le decisioni del club.

Il forfait di Provedel è quello più pesante tra quelli che ci sono stati in stagione?

"È sicuramente un'assenza grave, ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas, ma è arrivato un ragazzo giovane, ha delle qualità e la vedremo in campo".

Si aspettava questa stagione del Sassuolo?

"Tutto sommato sì, ho visto una squadra di forte caratterizzazione e forte".