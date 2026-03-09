Colpo Lazio nei minuti di recupero: vittoria per 2-1 sul Sassuolo
Termina sul risultato di 2-1 il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Sassuolo, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Segna subito Maldini nel primo tempo, poi ristabilisce gli equilibri Laurienté: quando il risultato sembra indirizzato verso il pareggio, al 92esimo Marusic regala i tre punti ai biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri torna così alla vittoria che in campionato mancava dal 30 gennaio.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 28ª giornata:
1 - Inter 67 punti, 28 partite giocate
2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate
3 - Napoli 56 punti, 28 partite giocate
4 - Como 51 punti, 28 partite giocate
5 - Roma 51 punti, 28 partite giocate
6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate
7 - Atalanta 46 punti, 28 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate
10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate
11 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate
12 - Parma 34 punti, 28 partite giocate
13 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate
14 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate
15 - Torino 30 punti, 28 partite giocate
16 - Lecce 27 punti, 28 partite giocate
17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate
18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate
20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate
