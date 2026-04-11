Ufficiale
Parma, i convocati di Cuesta per il Napoli: c’è Ondrejka, tornano due attaccanti
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Il Parma ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Napoli, valida per la 32ª giornata di campionato. Di seguito le elenco ufficiale dei 23 giocatori convocati da Cuesta.
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 7 Strefezza.
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