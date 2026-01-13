Ufficiale Parma, i convocati di Cuesta per Napoli: dentro due giovani della Primavera

vedi letture

L’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 22 calciatori per il match contro il Napoli-Parma, recupero della 16ª giornata di Serie A in programma domani mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Come già preannunciato dallo stesso tecnico maiorchino in conferenza stampa, saranno assenti Almqvist (a causa di un problema durante la rifinitura), Guaita (infortunio alla spalla) e Lovik (ancora alle prese col risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori anche nella gara contro il Lecce). Proprio per questo si aggiungeranno alla squadra due elementi della formazione Primavera: il difensore centrale Dominik Drobnic e il portiere Gabriele Casentini, entrambi classe 2007. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnic, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.