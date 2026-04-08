Parma, Pellegrino salta il Napoli: il possibile sostituto non è mai stato titolare
È arrivata ieri l’ufficialità: attraverso il consueto comunicato di fine giornata, il Giudice Sportivo ha confermato l’ammonizione rimediata da Pellegrino nella sfida contro la Lazio, portando il totale a cinque cartellini stagionali. L’attaccante argentino del Parma dovrà quindi scontare un turno di squalifica e salterà la prossima gara contro il Napoli. Un’assenza significativa per la squadra, che perde un punto di riferimento offensivo proprio in una partita delicata.
Chi prenderà il suo posto in attacco?
Il candidato principale a sostituirlo è Nesta Elphege, attaccante francese arrivato nel mercato di gennaio proprio come alternativa a Pellegrino. Finora ha trovato poco spazio, collezionando appena 50 minuti complessivi contro Juventus, Fiorentina e Cremonese, ma ora potrebbe avere l’occasione di partire titolare. Sullo sfondo resta anche l’opzione Daniel Mikolajewski, giovane talento della Primavera che sogna l’esordio: già convocato più volte, il classe 2006 potrebbe finalmente avere la sua chance. A riportarlo è Parmalive.
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