Grosso da depennare dal casting, Romano: "Vicino all'accordo con un altro club di Serie A"

Grosso da depennare dal casting, Romano: "Vicino all'accordo con un altro club di Serie A"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:39Serie A
di Pierpaolo Matrone
Le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale.

La Fiorentina accelera per il nuovo allenatore e si avvicina sensibilmente a Fabio Grosso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club viola sarebbe ormai a un passo dall’intesa verbale con l’attuale tecnico del Sassuolo.

Grosso-Fiorentina, affare ai dettagli

Le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale, con Grosso pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina della Fiorentina dopo l’esperienza in neroverde. La chiusura dell’operazione viene considerata ormai imminente.