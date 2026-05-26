Grosso da depennare dal casting, Romano: "Vicino all'accordo con un altro club di Serie A"
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Le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale.
La Fiorentina accelera per il nuovo allenatore e si avvicina sensibilmente a Fabio Grosso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club viola sarebbe ormai a un passo dall’intesa verbale con l’attuale tecnico del Sassuolo.
Grosso-Fiorentina, affare ai dettagli
Le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale, con Grosso pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina della Fiorentina dopo l’esperienza in neroverde. La chiusura dell’operazione viene considerata ormai imminente.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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