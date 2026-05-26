Ufficiale Roma, scatta il riscatto di Malen: l'olandese firma fino al 2030

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Si era materializzato il riscatto obbligatorio dall'Aston Villa per il centravanti olandese di 27 anni.

Donyell Malen è ufficialmente un attaccante di proprietà della Roma. Con la qualificazione della squadra giallorossa alle coppe europee della prossima stagione si era materializzato il riscatto obbligatorio dall'Aston Villa per il centravanti olandese di 27 anni, adesso è la stessa società della Capitale a darne conferma tramite un comunicato della Roma.

Si legge infatti nella nota ufficiale con cui la Roma ha reso noto di aver perfezionato il tesseramento di Malen: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell!".

Malen ha avuto un impatto devastante nella Roma e sulla Serie A. Arrivato nel calciomercato di gennaio, è stato capace di segnare ben 14 gol in 18 presenze nel massimo campionato italiano, di media uno ogni 106 minuti. Per la Roma operazione da 27 milioni di euro complessivi: 2 per l'onere del prestito semestrale, altri 25 adesso per l'acquisto a titolo definitivo del classe '99.