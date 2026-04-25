Parma-Pisa, le formazioni: Cuesta ripropone Delprato alto. Out Albiol
Tra poco meno di un'ora il Parma sfiderà il Pisa nell'anticipo del sabato della 33^ giornata di Serie A. Cuesta sceglie gli undici attesi, con Strefezza e Pellegrino che comporranno la coppia di attacco. Hiljemark risponde con un modulo speculare, con Moreo e Stojilkovic davanti. Panchina per Meister, Cuadrado e Iling-Junior. Di seguito le formazioni ufficiali:
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, CarboniCorvi, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta.
Pisa (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Meister, Cuadrado, Toure, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Piccinini, Albiol, Lorran. Allenatore: Oscar Hiljemark.
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