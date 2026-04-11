Pellegrino out, Cuesta non fa drammi: "Abbiamo soluzioni per tutto"

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"Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che ci saranno in campo 11 giocatori con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte"

Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare Parma-Napoli, in programma domani alle ore 15:00. Tra i vari temi, l'allenatore dei ducali ha parlato della pesante assenza del bomber Mateo Pellegrino: "Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un'ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi.

lo voglio evolvere. Dobbiamo sentirci forti in quello in cui siamo forti e andare avanti. C'è stata un'evoluzione progressiva anche nelle ultime prestazioni, a Roma siamo riusciti ad arrivare più nella metà campo avversaria e a progredire meglio. Questo ci aiuta. A me piacerebbe essere una squadra completa, che sfrutta la costruzione dal basso per attaccare spazi aperti, in grado di giocare negli spazi stretti. Siamo bravi nelle palle inattive. A me piace avere soluzioni per tutto. Siamo in un processo".