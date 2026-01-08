Piace al Napoli, ora ci prova l'Atalanta: sprint per Giovane già a gennaio

L'Atalanta ha deciso di accelerare per Giovane Santana do Nascimento. L'attaccante dell'Hellas Verona è seguito da diversi club come Milan, Inter e soprattutto Roma, il preferito da Massara senza l'approdo di Giacomo Raspadori, ma in queste ore i nerazzurri hanno deciso di affondare il colpo, nonostante una valutazione molto alta. A riportarlo è TMW. Giovane infatti costa 20 milioni di euro circa. Da capire se sarà possibile una proposta in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la sensazione è che gli scaligeri accettino solamente un titolo definitivo. L'accelerazione arriva dopo la fumata bianca fra Fiorentina e Marco Brescianini, con un Daniel Maldini che invece può salutare in direzione Lazio, seppur la situazione sia ferma. Nelle prossime ore sono comunque attese novità.

Ritornando a Giovane, il brasiliano è un vecchio pallino del tecnico, Raffaele Palladino. Già un anno fa la voleva alla Fiorentina, salvo poi dimettersi in estate e lasciare spazio libero all'Hellas, capace di acquistarlo a parametro zero e con una plusvalenza pressoché totale già in cantiere. Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna il club ha intenzione di rinforzarsi per puntare fortemente alla zona Europa, ora comunque distante cinque punti, con il Como che ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri.