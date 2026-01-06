Ufficiale Pisa-Como, annunciate le formazioni: le scelte di Gilardino e Fabregas

Pisa e Como apriranno la diciannovesima giornata di Serie A con il match in programma alle 15 alla Cetilar Arena. Alberto Gilardino va a caccia di punti pesanti in chiave salvezza e rilancia dal primo minuto M’Bala Nzola, rientrato dalla Coppa d’Africa e già utilizzato per pochi minuti nell’ultimo turno contro il Genoa. Al suo fianco agirà Tramoni

Sul fronte opposto, Cesc Fabregas apporta qualche novità: in difesa confermato Kempf, nonostante il rientro dalla squalifica di Diego Carlos. In avanti spazio a Kuhn, con Nico Paz e Jesus Rodriguez a supporto dell’unica punta Douvikas. Di seguito le formazioni ufficiali.

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.