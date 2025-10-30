Pisa-Lazio, le formazioni: annunciate le scelte di Gilardino e Sarri

Ufficiale

Pisa-Lazio, le formazioni: annunciate le scelte di Gilardino e SarriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:07Serie A
di Francesco Carbone

Sono ufficiali le formazioni di Pisa e Lazio, match valido per il posticipo del nono turno di Serie A, in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena. Questi i due schieramenti scelti rispettivamente da Gilardino e Sarri:

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri. 