Pisa-Roma, le formazioni: le scelte di Gasperini e Gilardino
Sono state rese note le formazioni ufficiali del match dell'Arena tra Pisa e Roma, valido per la seconda giornata di campionato. Nei padroni di casa, mister Alberto Gilardino conferma il 3-4-2-1 con un solo cambio rispetto alla gara d'esordio: c'è Lusuardi in difesa al posto di Denoon. Confermato invece il tridente d'attacco Tramoni-Meister-Moreo. Sponda giallorossa, il tecnico Gian Piero Gasperini dà fiducia all'undici visto la settimana scorsa: dunque ancora Hermoso in difesa, la coppia Koné-Cristante in mediana e attacco composto da Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Ferguson.
Di seguito le formazioni ufficiali:
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini
