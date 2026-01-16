Raspadori alla Dea, Palladino: "Giocatore forte e polivalente. Ha entusiasmo"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato del neo acquisto Giacomo Raspadori, di cui si era vociferato anche potesse tornare al Napoli. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Dea: "Cosa potrà fare Raspadori? Giacomo sta bene, è venuto con grande entusiasmo. Non si è mai allenato con la squadra, a parte ieri che ha fatto un approccio. ma siamo felici di averlo con noi. E' un giocatore forte, ha delle caratteristiche che ci servivano, è un giocatore polivalente che può giocare in diverse posizioni e ci dà tanta qualità e alternative in attacco. Oggi parte dalla panchina, poi vediamo a gara in corso".

Sulla partita di stasera contro il Pisa:

"Le insidie che ci sono in Serie A, giochiamo su un campo difficile con tanti tifosi. Sarà una partita di duelli e seconde palle, che abbiamo preparato bene. Vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, però questo non vuol dire nulla: le partite vanno giocate e non sarà semplice perché affrontiamo una squadra con dei valori".