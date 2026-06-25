Il Real Madrid ricompra Nico Paz dal Como: ora l'Inter può sperarci

vedi letture

Nessun canale preferenziale, e il rischio di un’asta internazionale. Per l’Inter, le novità che arrivano dalla Spagna sono un piccolo spiraglio: al momento, Nico Paz torna al Real Madrid. Il club guidato da Florentino Perez ha infatti deciso di esercitare la ricompra del talento argentino, versando 10 milioni di euro al Como. I lariani avranno dei vantaggi se vorranno riacquistare il giocatore, ma per ora non sembrano avere in programma un esborso da 60 milioni di euro. Quello che l’Inter spera possa essere il prezzo definitivo di Nico Paz: a quella cifra, infatti, Beppe Marotta affonderebbe volentieri il colpo. Il rischio - il caso Marco Palestra insegna - è che piombi qualche squadra di Premier League: da quelle parti quei soldi servono a comprare i terzini…

La leva su cui può lavorare l’Inter è proprio legata ai buoni uffici tra i due presidenti. Marotta e Perez si sono visti anche di recente, in occasione di una partita tra le leggende delle due squadre. In più, c’è l’affare Denzel Dumfries, definito - ma non ancora ufficiale - anche prima che la clausola risolutiva prevista dal contratto del laterale olandese entrasse a regime. Tra club con altri rapporti, sarebbe stato quasi uno sgarbo, invece l’Inter non ha fatto nulla per complicare le trattative. E ora vorrebbe tingere Nico Paz di nerazzurro.