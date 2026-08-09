Ufficiale Coppa Italia, calendario primo turno: date, orari e diretta TV. Il tabellone verso il Napoli

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Coppa Italia, calendario del primo turno: date, orari, diretta TV e percorso verso il Napoli.

Definito il quadro del primo turno di Coppa Italia, dopo che Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento hanno superato il turno preliminare. Le partite si disputeranno tra venerdì 14 e lunedì 17 agosto, con quattro incontri al giorno trasmessi in chiaro tra Canale 20 e Italia 1. Tra le sfide in programma spiccano Fiorentina-Benevento, Genoa-Ascoli, Lazio-Mantova e Palermo-Lecce.

Coppa Italia, il tabellone verso il Napoli: quattro squadre in corsa

Il Napoli entrerà in scena direttamente agli ottavi di finale e conosce già il percorso dal quale arriverà la propria avversaria. La vincente di Fiorentina-Benevento affronterà infatti quella di Pisa-Empoli: chi riuscirà a superare anche questo incrocio conquisterà l'accesso agli ottavi e sfiderà gli azzurri. Fiorentina, Benevento, Pisa ed Empoli sono quindi le quattro squadre che possono ritrovarsi sulla strada del Napoli.

Calendario primo turno Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

18.00 Parma-Catania – Canale 20

18.30 Cagliari-Arezzo – Italia 1

20.45 Monza-Avellino – Canale 20

21.15 Fiorentina-Benevento – Italia 1

Sabato 15 agosto

18.00 Catanzaro-Sudtirol – Canale 20

18.30 Udinese-Padova – Italia 1

20.45 Venezia-Modena – Canale 20

21.15 Torino-Carrarese – Italia 1

Domenica 16 agosto

18.00 Frosinone-Juve Stabia – Canale 20

18.30 Genoa-Ascoli – Italia 1

20.45 Hellas Verona-Virtus Entella – Canale 20

21.15 Lazio-Mantova – Italia 1

Lunedì 17 agosto

18.00 Pisa-Empoli – Canale 20

18.30 Sassuolo-Cesena – Italia 1

20.45 Cremonese-Sampdoria – Canale 20

21.15 Palermo-Lecce – Italia 1