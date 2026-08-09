Lucumì-Juventus, il Bologna propone Koopmeiners: spunta la possibile chiave dell'affare

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Lucumì vuole la Juventus, ma resta distanza col Bologna: Koopmeiners può sbloccare l'affare.

La Juventus continua a trattare con il Bologna per Jhon Lucumì, ma resta una distanza significativa tra le valutazioni dei due club. Secondo quanto riferito da SportMediaset, la società rossoblù valuta il difensore colombiano tra i 20 e i 25 milioni di euro e non sembra intenzionata a concedere particolari sconti. Sulla richiesta incide anche il 20% sulla futura rivendita spettante al Genk, mentre la Juventus sarebbe orientata a investire circa 10-15 milioni più bonus, valutando anche l'inserimento di una contropartita tecnica come Juan Cabal.

Lucumì-Juventus, il Bologna chiede Koopmeiners in prestito

Lucumì avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con la Juventus e respinto altre possibilità in attesa del trasferimento a Torino. Il centrale è inoltre a un anno dalla scadenza del contratto e avrebbe ricevuto dal Bologna la promessa di poter partire davanti a un'offerta considerata adeguata. Per provare a ridurre la distanza economica tra domanda e offerta, il club emiliano avrebbe avanzato una nuova soluzione: inserire nell'operazione il prestito di Teun Koopmeiners. Una possibilità che potrebbe diventare la chiave per sbloccare la trattativa e avvicinare Lucumì alla Juventus.