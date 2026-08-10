Juventus, Spalletti su Gatti: "Ha un affaticamento muscolare"

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto a 2 giorni dalla partita contro il Palermo ai microfoni di Sky Sport, parlando così di Filippo Inzaghi: "Diventerà sicuramente un allenatore top, è stato un campione da calciatore, poi è una persona molto umile, sa usare le caratteristiche di quello che cerca di portare a casa il più possibile. Hanno giocatori che hanno calcato tutti i campi della Serie A, conoscono benissimo il suo mestiere, sarà un match difficile".

Come sta Gatti? "Non partirà dall'inizio perché ha un affaticamento, vedremo se ce ne sarà bisogno... Giocherà al massimo 20-30 minuti"

A che punto è il mercato? "Dall'inizio del mercato a oggi abbiamo le stesse idee, si va avanti per la nostra strada. Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo, è stato sfortunato sul secondo gol. Domani giocherà Perin, lo avevamo già concordato".