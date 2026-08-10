Roma su Luis Henrique: l'Inter spara altissimo per l'esterno
La Roma continua a guardarsi intorno sul mercato alla ricerca di profili in grado di aumentare le soluzioni a disposizione in fase offensiva. Tra i nomi finiti sul radar giallorosso c’è Luis Henrique, esterno brasiliano di proprietà dell’Inter, che nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione anche di alcuni club di Premier League. Il giocatore rappresenta dunque un profilo particolarmente interessante per la società capitolina, che valuta con attenzione la possibilità di inserirlo nella propria rosa. La richiesta dell’Inter, però, è tutt’altro che trascurabile: i nerazzurri valutano il brasiliano intorno ai 30 milioni di euro.
Luis Henrique, duttilità e caratteristiche offensive
L’interesse della Roma per Luis Henrique nasce anche dalla sua capacità di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo. Il brasiliano può infatti rappresentare una soluzione sulla corsia, garantendo maggiore profondità e alternative sulle fasce, ma allo stesso tempo può essere impiegato in una posizione più centrale, alle spalle di una punta. Una duttilità che rende il giocatore particolarmente appetibile agli occhi della dirigenza giallorossa, soprattutto considerando le sue caratteristiche spiccatamente offensive. La Roma riflette.
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