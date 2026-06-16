Rivoluzione Monza: Juric in panchina e un ex centrocampista come ds

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Sarebbe ormai ai dettagli la chiusura tra Ivan Jurić e il Monza. L’intesa tra le parti sarebbe totale e la documentazione necessaria per formalizzare l’accordo risulterebbe in fase di completamento proprio nel corso della giornata, con la firma sempre più vicina. Lo fa sapere il giornalista Fabrizio Romano.

Juric verso il Monza, accordo in definizione

L’ex allenatore di Roma, Torino, Atalanta e Hellas Verona si prepara dunque a una nuova avventura in Serie A sulla panchina brianzola, in attesa soltanto dell’ufficialità. Il progetto del Monza sarebbe stato definito anche sul piano dirigenziale, con l’inserimento di una nuova figura come direttore sportivo, indicato in Pedro Obiang, con cui il tecnico avrebbe già condiviso le prime linee guida tecniche per la prossima stagione. L’accordo complessivo appare ormai delineato, con il club deciso a ripartire da un profilo esperto per consolidare la propria posizione nel massimo campionato italiano.