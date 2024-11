Roma, Dovbyk ha problemi al ginocchio: può lasciare il ritiro dell'Ucraina

Artem Dovbyk è partito per il ritiro della Nazionale, nonostante un problema al ginocchio in seguito a uno scontro di gioco durante Roma-Bologna. L'attaccante ucraino ha effettuato una risonanza che ha dato esito negativo ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni saranno valutate in queste ore di concerto tra lo staff medico ucraino e quello giallorosso. Non si può escludere un ritorno anticipato nella Capitale.